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Россияне пожаловались на антисанитарию и цены в Египте

Анна Арсеньева
2 часа назад
Российские туристы съездили в Египет и поделились своими впечатлениями от отдыха. В блоге "Turkish people" на платформе "Яндекс.Дзен" путешественники рассказали об антисанитарии и высоких ценах на местных базарах.
По словам россиян, все хорошо, если не выходить за пределы отеля и туристических мест:
"Если вы не покидаете территорию, не страдаете любопытством посмотреть жизнь местных жителей, то вы это и не увидите. Ни приставучих продавцов, ни попрошаек, ни мусора. На туристических улицах все спокойно".
Отдыхающие посетили местный базар в Хургаде. На рынке "воняло", рядом с нормальными фруктами лежали гнилые, и над ними кружили мухи.
"Испорченные фрукты, экскременты животных до конца тщательно никто не убирает, столы и лотки свои с места на место не переставляет", — написали в блоге.
Кроме того, россиян удивили цены на продукты. Самыми дорогими фруктами оказались яблоки — 20 египетских фунтов (почти 100 рублей) за килограмм.
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