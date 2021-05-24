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Пассажирка сфотографировала самолет и напугала Сеть

Анна Арсеньева
2 часа назад
Пассажирка сфотографировала самолет авиакомпании Southwest Airlines перед взлетом и напугала пользователей Сети. Она сделала публикацию в своем Twitter-аккаунте.
Пассажирка сфотографировала самолет и напугала Сеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка по имени Натали Мур летела 21 мая рейсом Чикаго-Бирмингем. Перед полетом она заметила в окне иллюминатора отломленное крыло самолета и сфотографировала его.
@nemoore91/ Twitter
Оказалось, за несколько минут до взлета лайнер столкнулся с другим самолетом, который только совершил посадку. В результате они соприкоснулись крыльями.
"О Боже! Они же не продолжили полет?", "Я как авиамеханик заявляю, что этот самолет не должен отрываться от земли", "Я бы потребовал сойти с самолета. Это требует расследования. Как они могут так летать?", "Я бы лучше пошел пешком", — написали в комментариях к публикации.
Однако пассажирка сообщила, что после инцидента всех пересадили в другой самолет, и они смогли улететь с часовой задержкой.
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