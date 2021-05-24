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Туристов унесло в открытое море на надувном матрасе

Анна Арсеньева
2 часа назад
Туристы из США плавали на надувном матрасе во время отдыха в штате Алабама, и их унесло в открытое море. Об этом пишет Fox News.
Туристов унесло в открытое море на надувном матрасе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Молодая пара купила матрас за 270 долларов (примерно 20 тысяч рублей). Они отдыхали на берегу Мексиканского залива и планировали быть на мелководье. Погода была спокойной, однако течением их отнесло на несколько миль от пляжа. Крики о помощи туристов никто не услышал.
"Я не могла перестать разыгрывать в своей голове различные сценарии того, как эта ситуация закончится, — некоторые благоприятные, некоторые совсем ужасные", — рассказала Келси Джексон.
Пропажу пары заметили родственники, с которыми они отдыхали. Они вызвали службу спасения, и американцев эвакуировали на вертолете.
Новости путешествий,Fox News,
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