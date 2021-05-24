Туристов унесло в открытое море на надувном матрасе

Туристы из США плавали на надувном матрасе во время отдыха в штате Алабама, и их унесло в открытое море. Об этом пишет Fox News.

Молодая пара купила матрас за 270 долларов (примерно 20 тысяч рублей). Они отдыхали на берегу Мексиканского залива и планировали быть на мелководье. Погода была спокойной, однако течением их отнесло на несколько миль от пляжа. Крики о помощи туристов никто не услышал.

"Я не могла перестать разыгрывать в своей голове различные сценарии того, как эта ситуация закончится, — некоторые благоприятные, некоторые совсем ужасные", — рассказала Келси Джексон.