Эксперт объяснил, как бесплатно попасть в санаторий

Первый и самый очевидный – принадлежность к льготным категориям граждан. К ним относятся: дети до 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители, дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, инвалиды любой группы, участники ВОВ и другие.