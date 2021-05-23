Эксперт объяснил, как бесплатно попасть в санаторий

Первый и самый очевидный – принадлежность к льготным категориям граждан. К ним относятся: дети до 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители, дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, инвалиды любой группы, участники ВОВ и другие.
Второй способ – медицинские показания. Эксперт отметил, что порой на бесплатную реабилитацию могут рассчитывать даже пациенты с головными болями и нарушениями сна. Сначала нужно посетить терапевта, который, если сочтет нужным, выдаст направление на соответствующую врачебную комиссию. Тогда пациенту нужно будет собрать пакет документов и сделать ряд анализов. В течение 20 дней комиссия вынесет решение: