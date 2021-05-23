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Эксперт объяснил россиянам, как бесплатно попасть в санаторий

Мира Маркина
2 часа назад
Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал два способа, которые помогут попасть в санаторий бесплатно.
Эксперт объяснил, как бесплатно попасть в санаторий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первый и самый очевидный – принадлежность к льготным категориям граждан. К ним относятся: дети до 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители, дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, инвалиды любой группы, участники ВОВ и другие.
Второй способ – медицинские показания. Эксперт отметил, что порой на бесплатную реабилитацию могут рассчитывать даже пациенты с головными болями и нарушениями сна. Сначала нужно посетить терапевта, который, если сочтет нужным, выдаст направление на соответствующую врачебную комиссию. Тогда пациенту нужно будет собрать пакет документов и сделать ряд анализов. В течение 20 дней комиссия вынесет решение:
«При положительном решении гражданин получит направление, по которому и оформит путевку, но только в том санатории, которые обслуживают по полису ОМС и в порядке очереди».
Новости путешествий,Иван Соловьев,
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