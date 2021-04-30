Стюардесса рассказала, как получить бесплатный напиток на борту

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала, как получить бесплатный напиток во время полета. Информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводницы, самый простой способ получить бесплатный напиток на борту — сказать персоналу о какой-либо поломке на вашем посадочном месте.

Стюардесса посоветовала пассажирам, заметившим поломку столика или кондиционера, сообщить об этом членам экипажа. Они, в свою очередь, могут предложить бесплатный напиток в качестве извинений.

При этом персонал не предложит пассажирам ничего взамен, если человек будет вести себя с ними грубо и неуважительно.