Эксперт назвал меры предосторожности на пляжах в условиях COVID

Российский эксперт, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков перечислил меры предосторожности при посещении пляжей на фоне борьбы с коронавирусом. Его слова передают "Известия".

Для начала необходима – вакцинация. Далее – социальная дистанция, отказ от посещения переполненных пляжей, нахождение в воде на безопасном уровне, а не на суше, воздержание от услуг общепита.

«Если вы еще не переболели ковидом и не привились, то вакцина — главный must-have в подготовке к летнему сезону 2021-го вне зависимости от того, где вы его планируете провести — на 3 тысячи площадок внутри страны или вне ее» ,– пояснил он.

При этом эксперт заявил, что заражение через воду в отличие от заражения воздушно-капельным путем маловероятно. По этой причине безопаснее всего быть почаще в воде.