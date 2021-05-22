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Эксперт назвал меры предосторожности на пляжах в условиях COVID

Даня Виттиг
46 минут назад
Российский эксперт, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков перечислил меры предосторожности при посещении пляжей на фоне борьбы с коронавирусом. Его слова передают "Известия".
Эксперт назвал меры предосторожности на пляжах в условиях COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для начала необходима – вакцинация. Далее – социальная дистанция, отказ от посещения переполненных пляжей, нахождение в воде на безопасном уровне, а не на суше, воздержание от услуг общепита.
«Если вы еще не переболели ковидом и не привились, то вакцина — главный must-have в подготовке к летнему сезону 2021-го вне зависимости от того, где вы его планируете провести — на 3 тысячи площадок внутри страны или вне ее» ,– пояснил он.
При этом эксперт заявил, что заражение через воду в отличие от заражения воздушно-капельным путем маловероятно. По этой причине безопаснее всего быть почаще в воде.
А вот избегать прямого контакта с большим количеством незнакомцев точно стоит.
Новости путешествий,Павел Волчков,газета "Известия",
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