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Русские туристы назвали альтернативы черноморским курортам

Александра Нечаева
6 часов назад
Эксперты онлайн-сервиса Tvil.ru рассказали об альтернативах черноморскому побережью для отдыха этим летом.
Названы альтернативы черноморским курортам на лето
Фото: DepositphotosDepositphotos
Популярные отечественные курорты на данный момент уже заняты на 80%, отмечают специалисты, делая вывод, что побережье Черного моря в России в наступающем летнем сезоне будет сильно перегружено. Вместо привычных курортов Краснодарского края и Крыма российские туристы выбирают новые направления.
Так, проанализировав ситуацию с бронированием жилья, эксперты отмечают, что наиболее популярной альтернативой морским курортам для отечественных путешественников стала республика Марий Эл, куда собираются отправиться отдыхать 42% опрошенных. 12% российских туристов отправятся в отпуск в Дагестан, 10% предпочли Мурманск.
В десятку наиболее популярных направлений туризма внутри страны также вошли Северная Осетия, Камчатка, Кабардино-Балкария и Республика Коми.
Ранее "Рамблер" рассказывал о бюджетных местах отдыха в России.
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