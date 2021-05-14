Названы альтернативы черноморским курортам на лето

Эксперты онлайн-сервиса Tvil.ru рассказали об альтернативах черноморскому побережью для отдыха этим летом.

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Популярные отечественные курорты на данный момент уже заняты на 80%, отмечают специалисты, делая вывод, что побережье Черного моря в России в наступающем летнем сезоне будет сильно перегружено. Вместо привычных курортов Краснодарского края и Крыма российские туристы выбирают новые направления.

Так, проанализировав ситуацию с бронированием жилья, эксперты отмечают, что наиболее популярной альтернативой морским курортам для отечественных путешественников стала республика Марий Эл, куда собираются отправиться отдыхать 42% опрошенных. 12% российских туристов отправятся в отпуск в Дагестан, 10% предпочли Мурманск.