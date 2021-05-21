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Перечислены открывшие границы для привитых россиян страны

Мария Грибова
4 часа назад
Россиянам назвали страны, открывшие границы при условии предоставления сертификата о прохождении вакцинации «Спутником V». Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Перечислены открывшие границы для привитых россиян страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для вакцинированных путешественников в Армению и на Кипр не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Однако в последней стране могут подвергнуть плановому тестированию пребывающих.
Без теста привитых туристов и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь также готовы принимать Болгария, Хорватия и Греция. Для этого нужна справка о тесте на коронавирус, сделанная от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.
Без дополнительных документов можно поехать в Грузию и Хорватию. Однако для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья.
А пребывающие в Черногорию туристы освобождены от прохождения тестирования.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Россия возобновит регулярные полеты в Мексику.
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