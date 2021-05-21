Перечислены открывшие границы для привитых россиян страны

Россиянам назвали страны, открывшие границы при условии предоставления сертификата о прохождении вакцинации «Спутником V». Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Для вакцинированных путешественников в Армению и на Кипр не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Однако в последней стране могут подвергнуть плановому тестированию пребывающих.

Без теста привитых туристов и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь также готовы принимать Болгария, Хорватия и Греция. Для этого нужна справка о тесте на коронавирус, сделанная от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

Без дополнительных документов можно поехать в Грузию и Хорватию. Однако для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья.