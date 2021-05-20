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Россия возобновит регулярные полеты в Мексику

Мария Грибова
2 часа назад
С 29 мая Россия возобновит регулярные рейсы в Мексику. Их будет выполнять авиакомпания Azur Air. Об этом сообщает ТАСС.
Россия возобновит регулярные полеты в Мексику
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам пресс-секретаря авиакомпании Дарьи Раздобудкиной, вылеты запланированы из Москвы с два раза в неделю по средам и субботам:
"Необходимо отметить, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии".
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Крыму начали бороться с нелегальными отелями.
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