Россия возобновит регулярные полеты в Мексику

С 29 мая Россия возобновит регулярные рейсы в Мексику. Их будет выполнять авиакомпания Azur Air. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Дарьи Раздобудкиной, вылеты запланированы из Москвы с два раза в неделю по средам и субботам: