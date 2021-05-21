Россияне смогут пожаловаться на высокие цены в отелях

В России запустят новую онлайн-форму жалоб на завышенную стоимость размещения в отечественных гостиницах. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузовой. Ее слова передает ТАСС.

Как пояснила спикер, туристический сектор ответственно подошел к подготовке к предстоящему курортному сезону, при этом есть объекты, которые значительно завышают цены на проживание.

Теперь негодующим из-за высокой стоимости отдыха путешественникам дадут возможность пожаловаться на гостиницы, если они заподозрят отельеров в недобросовестном повышении тарифов.