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Россияне смогут пожаловаться на высокие цены в отелях

Даня Виттиг
38 минут назад
В России запустят новую онлайн-форму жалоб на завышенную стоимость размещения в отечественных гостиницах. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузовой. Ее слова передает ТАСС.
Россияне смогут пожаловаться на высокие цены в отелях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пояснила спикер, туристический сектор ответственно подошел к подготовке к предстоящему курортному сезону, при этом есть объекты, которые значительно завышают цены на проживание.
Теперь негодующим из-за высокой стоимости отдыха путешественникам дадут возможность пожаловаться на гостиницы, если они заподозрят отельеров в недобросовестном повышении тарифов.
Для этого Ростуризм запустит форму обращения граждан на сайте туризмконтроль.рф.
Новости путешествий,Ростуризм,ИТАР-ТАСС,
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