Огромный отель, не принявший ни одного гостя

В Балтийском море на немецком острове Рюген расположен курорт Прора. Всемирную известность это место получило благодаря масштабному проекту времен Третьего рейха. На курорте был возведен отель, протянувшийся на четыре с половиной километра вдоль береговой линии. В 1937 году проект взял Гран-при на Всемирной выставке в Париже, но из-за начала войны так и остался незавершенным. Видео расскажет, как осуществляли строительство и что сейчас происходит с отелем, который неофициально называют “Прорский колосс”.