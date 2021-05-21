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Огромный отель, не принявший ни одного гостя

Александра Нечаева
5 часов назад
В Балтийском море на немецком острове Рюген расположен курорт Прора. Всемирную известность это место получило благодаря масштабному проекту времен Третьего рейха. На курорте был возведен отель, протянувшийся на четыре с половиной километра вдоль береговой линии. В 1937 году проект взял Гран-при на Всемирной выставке в Париже, но из-за начала войны так и остался незавершенным. Видео расскажет, как осуществляли строительство и что сейчас происходит с отелем, который неофициально называют “Прорский колосс”.
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