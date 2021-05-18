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Эксперты назвали города России с самыми буйными туристами

Анна Арсеньева
2 часа назад
Эксперты составили рейтинг российских городов с самыми буйными туристами. Об этом сообщает РИА Новости.
Названы города России с самыми буйными туристами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Специалисты компании "Delta Системы безопасности" проанализировали количество правонарушений, связанных с туризмом. Больше всего вызовов было зафиксировано в Санкт-Петербурге. Приезжающие в город чаще всего не платят в барах и ресторанах.
На втором месте в рейтинге оказалась Москва. В столице туристы чаще всего нарушают общественный порядок в отелях и развлекательных заведениях, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Третью строчку заняла Казань. Также в список вошел город Сочи, который стал лидером по кражам. А Краснодарский край побил рекорд по дракам.
"Спокойнее всего отдыхать в городах "Золотого кольца", здесь за 2019 и 2020 годы зафиксировано наименьшее количество правонарушений", — заявили эксперты.
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