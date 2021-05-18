Россияне назвали минусы отдыха внутри страны

Российские туристы рассказали, чем им не нравится отдых внутри страны. Исследование провел онлайн-сервис OneTwoTrip.

Большинство опрошенных (63 процента) заявили, что на российских курортах высокие цены и низкое качество обслуживания. Восемь процентов недовольны недружелюбием не только персонала, но и самих отдыхающих.

Еще семь процентов рассказали, что не любят путешествовать по России из-за отсутствия хорошей инфраструктуры. По полтора процента респондентов назвали такие минусы, как загрязненная окружающая среда, низкое качество еды и большое количество людей.