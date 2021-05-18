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Высокие цены и плохое обслуживание: россияне оценили отдых внутри страны

Анна Арсеньева
32 минуты назад
Российские туристы рассказали, чем им не нравится отдых внутри страны. Исследование провел онлайн-сервис OneTwoTrip.
Россияне назвали минусы отдыха внутри страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Большинство опрошенных (63 процента) заявили, что на российских курортах высокие цены и низкое качество обслуживания. Восемь процентов недовольны недружелюбием не только персонала, но и самих отдыхающих.
Еще семь процентов рассказали, что не любят путешествовать по России из-за отсутствия хорошей инфраструктуры. По полтора процента респондентов назвали такие минусы, как загрязненная окружающая среда, низкое качество еды и большое количество людей.
Два процента опрошенных россиян оказались абсолютно недовольны отечественными курортами, а 68 процентов после полного открытия границ предпочтут поехать за границу.
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