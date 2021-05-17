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Россияне заинтересовались отдыхом на Кавказских Минеральных Водах

Мария Грибова
3 часа назад
Отели и санатории Кавказских Минеральных Вод отметили повышенный спрос россиян на программы оздоровительного отдыха в регионе. Об этом сообщает Tourdom.ru.
Россияне заинтересовались отдыхом на Кавказских Минеральных Водах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отмечается, что количество бронирований на конец лета — начало осени достигают рекордных показателей. Чаще всего, россияне выбирают проживание категории три или четыре звезды, средний срок отдыха — 14 дней. А средняя стоимость размещения составляет от шести-восьми тысяч рублей в сутки на двоих.
Также специалисты портала раскрыли примерную стоимость оздоровительного отдыха на курорте в июне. Остановиться на десять дней в трехзвездочном санатории Кисловодска обойдется в 83 тысячи рублей на двоих, в Ессентуках — в 62 тысячи рублей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Турции смягчают ковидные ограничения.
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