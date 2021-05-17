Россияне заинтересовались отдыхом на Кавказских Минеральных Водах

Отмечается, что количество бронирований на конец лета — начало осени достигают рекордных показателей. Чаще всего, россияне выбирают проживание категории три или четыре звезды, средний срок отдыха — 14 дней. А средняя стоимость размещения составляет от шести-восьми тысяч рублей в сутки на двоих.
Также специалисты портала раскрыли примерную стоимость оздоровительного отдыха на курорте в июне. Остановиться на десять дней в трехзвездочном санатории Кисловодска обойдется в 83 тысячи рублей на двоих, в Ессентуках — в 62 тысячи рублей.