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В Турции смягчают ковидные ограничения

Мира Маркина
10 часов назад
17 мая в Турции начали смягчать ограничения на фоне COVID-19.
В Турции смягчают ковидные ограничения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ранее граждане могли покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек. С 10:00 до 17:00 им разрешалось посещать врачей и выгуливать питомцев.
В МВД Турции сообщили о постепенном снятии ограничений. Комендантский час сохранится до 1 июня, по выходным он будет действовать круглосуточно. Кроме того, в субботу и воскресенье продуктовые магазины будут работать с 10 утра до 17 вечера. Посетить рестораны и кафе все еще нельзя, но они будут работать на вынос.
Рынки, ТРЦ и магазины, продающие одежду и хозтовары, по будням будут работать с 10:00 до 20:00. На улицу гражданам старше 65 лет разрешается выходить с 10:00 до 14:00, но от ограничений освобождены получившие две дозы вакцины турки.
На туристов коронавирусные ограничения по-прежнему не распространяются.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Турция отменяет обязательные ПЦР-тесты для туристов из 16 стран.
Заграница,МВД,
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