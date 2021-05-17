В Турции смягчают ковидные ограничения

Ранее граждане могли покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек. С 10:00 до 17:00 им разрешалось посещать врачей и выгуливать питомцев.

Рынки, ТРЦ и магазины, продающие одежду и хозтовары, по будням будут работать с 10:00 до 20:00. На улицу гражданам старше 65 лет разрешается выходить с 10:00 до 14:00, но от ограничений освобождены получившие две дозы вакцины турки.