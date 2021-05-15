Стюардесса рассказала о секретной проверке экипажа

Стюардесса американской авиакомпании рассказала, как члены экипажа проходят секретную проверку перед рейсами. Об этом Кэт Камалани сообщила в своем профиле в TikTok.

Девушка рассказала, что в каждом аэропорте существует сокращенный досмотр для сотрудников авиакомпаний. Он называется Known Crew Member и избавляет от необходимости проходить полный досмотр, как это делают пассажиры. Это стало возможным благодаря строгому отбору сотрудников в авиакомпании. Кроме того, пилоты и стюардессы сдают отпечатки пальцев.

Однако в некоторых случаях, как отметила Камалани, члены экипажа проходят досмотр и контроль вместе с пассажирами. Она пояснила, что пилота или бортпроводника выбирают случайным образом.