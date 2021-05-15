Стюардесса рассказала о секретной проверке экипажа

Стюардесса американской авиакомпании рассказала, как члены экипажа проходят секретную проверку перед рейсами. Об этом Кэт Камалани сообщила в своем профиле в TikTok.
Девушка рассказала, что в каждом аэропорте существует сокращенный досмотр для сотрудников авиакомпаний. Он называется Known Crew Member и избавляет от необходимости проходить полный досмотр, как это делают пассажиры. Это стало возможным благодаря строгому отбору сотрудников в авиакомпании. Кроме того, пилоты и стюардессы сдают отпечатки пальцев.
Однако в некоторых случаях, как отметила Камалани, члены экипажа проходят досмотр и контроль вместе с пассажирами. Она пояснила, что пилота или бортпроводника выбирают случайным образом.
"Если вы видите, что член экипажа проходит через систему безопасности вместе со всеми, это означает, что он был выбран для этого случайным образом", — пояснила она.