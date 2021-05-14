Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Из Москвы в Рейкьявик и Валетту можно будет улететь два раза в неделю, в Канкун, Лиссабон и Джидду рейсы будут отправляться три раза в неделю, из Грозного и Махачкалы в Джидду будет возможность улететь один раз в семь дней.