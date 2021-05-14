Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

С 25 мая международные перелеты возобновятся с Мальтой, Мексикой, Португалией, Исландией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб.
Из Москвы в Рейкьявик и Валетту можно будет улететь два раза в неделю, в Канкун, Лиссабон и Джидду рейсы будут отправляться три раза в неделю, из Грозного и Махачкалы в Джидду будет возможность улететь один раз в семь дней.
Напомним, что на данный момент международные рейсы из России возобновлены в Грецию, Белоруссию, Армению, Индию, Азербайджан, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.