Билеты на рейс "в никуда" были мгновенно раскуплены

Австралийская компания Qantas 11 мая предложила туристам полюбоваться полным лунным затмением, находясь на борту самолета, и объявила о продаже билетов на рейс “в никуда”. По сообщению CNN, бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты.

Сотрудники компании были вынуждены создать лист ожидания, поскольку желающих попасть на борт самолета, которому предстоит совершить путешествие “в никуда”, оказалось слишком много.

Источник также сообщает, что самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы пассажиры смогли полюбоваться полным лунным затмением на высоте 13 тысяч метров. Затем самолет вернется в аэропорт. Прогулка “в никуда” займет около трех часов.