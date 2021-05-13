Россиянка отправилась отдыхать на чайную плантацию

Россиянка отправилась на чайные плантации, чтобы совместить отдых с работой. Блог "Тонкости туризма" на портале "Яндекс.Дзен" опубликовал ее отзыв о поездке.

Девушка отправилась в Краснодарский край, где она устроилась на работу на чайную плантацию. В первый день она собрала полтора килограмма чая и заработала 600 рублей. Для сравнения - в корзине уже матерых работников было 15 килограммов.

Во время дождей на плантации не работают, поэтому в это время она ездила по окрестностям.