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Россиянка отправилась отдыхать на чайную плантацию и пришла в восторг

Стелла Шмель
35 минут назад
Россиянка отправилась на чайные плантации, чтобы совместить отдых с работой. Блог "Тонкости туризма" на портале "Яндекс.Дзен" опубликовал ее отзыв о поездке.
Россиянка отправилась отдыхать на чайную плантацию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка отправилась в Краснодарский край, где она устроилась на работу на чайную плантацию. В первый день она собрала полтора килограмма чая и заработала 600 рублей. Для сравнения - в корзине уже матерых работников было 15 килограммов.
Во время дождей на плантации не работают, поэтому в это время она ездила по окрестностям.
На самой плантации также можно было записаться на экскурсии по технологии обработки чая от сушки до ферментации, продегустировать местное варенье из сосновых шишек, кизила, тутовника и грецкого ореха.
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