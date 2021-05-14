Греция открыла границы для россиян

В пятницу, 14 мая, Греция окончательно открыла границы. Теперь туристы не будут обязаны проходить карантин. Об этом сообщает РИА "Новости".

Министерство туризма пообещал туристам безопасный отдых. На данный момент в стране отменены все ограничения, в том числе на перемещения между регионами и походы в музеи.

Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как пока руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.