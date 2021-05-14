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Греция открыла границы для россиян

Даня Виттиг
1 час назад
В пятницу, 14 мая, Греция окончательно открыла границы. Теперь туристы не будут обязаны проходить карантин. Об этом сообщает РИА "Новости".
Греция открыла границы для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Министерство туризма пообещал туристам безопасный отдых. На данный момент в стране отменены все ограничения, в том числе на перемещения между регионами и походы в музеи.
Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как пока руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.
"Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва - Афины", - заявили в туриндустрии.
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