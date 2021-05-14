Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Местные жители Бали рассказали, как относятся к русским

Даня Виттиг
1 час назад
Россиянка отдохнула на Бали и выяснила, что думают местные жители о русских, которые «заполонили» остров. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс.Дзен».
Местные жители Бали рассказали, как относятся к русским
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Во время поездки девушка разговорилась с горничной по имени Маде, которая работает на вилле экспатов из России. Как рассказала уборщица, если раньше на курорт приезжали в основном туристы из Австралии и Новой Зеландии, то сейчас на острове «правят» русские.
Маде рассказала, что знание русского языка стало для местных необходимостью, без которой трудно устроиться на работу. В ресторанах все чаще можно найти такие блюда, как блины и сырники.
Также байлика указала на некоторые различия в менталитете у балийцев и русских.
«И быт у вас другой, и характер. Например, вы гладите постельное белье и любите часами мыться в душе, а мы же этого понять не можем».
При этом женщину не смутило ни количество людей, ни культурные отличия. Она отметила, что русские — очень добрые люди с широкой душой.
Новости путешествий,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители