Местные жители Бали рассказали, как относятся к русским

Россиянка отдохнула на Бали и выяснила, что думают местные жители о русских, которые «заполонили» остров. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс.Дзен».

Во время поездки девушка разговорилась с горничной по имени Маде, которая работает на вилле экспатов из России. Как рассказала уборщица, если раньше на курорт приезжали в основном туристы из Австралии и Новой Зеландии, то сейчас на острове «правят» русские.

Маде рассказала, что знание русского языка стало для местных необходимостью, без которой трудно устроиться на работу. В ресторанах все чаще можно найти такие блюда, как блины и сырники.

Также байлика указала на некоторые различия в менталитете у балийцев и русских.

«И быт у вас другой, и характер. Например, вы гладите постельное белье и любите часами мыться в душе, а мы же этого понять не можем».