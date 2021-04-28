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Россиянку хотят депортировать с Бали за рисунок маски на лице

Анна Арсеньева
6 часов назад
Россиянку и блогера из Тайваня хотят депортировать из Индонезии за правила нарушения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Ladbible.
Девушка по имени Лея Се зашла в местный супермаркет с нарисованной защитной маской на лице. Тайванец Джош Палер Лин снимал все это на видео.
Охранник не заметил, что на туристке на самом деле нет защитного средства, но на девушку обратила внимание одна из покупательниц.
Ролик стал популярным и привлек миграционную службу. Власти нашли путешественников и изъяли у них паспорта на время разбирательств. Теперь им грозит штраф в размере миллиона рупий (5156 рублей) или депортация. На втором варианте настаивает начальник полиции Бали Дева Ньоман Рай Дхармади. По его мнению, такое поведение провоцирует местных на нарушение правил.
Инцидент прокомментировал адвокат молодого человека. Он извинился за поступок блогеров и заявил, что ролик нес развлекательный характер:
"Они не хотели проявлять неуважение и не призывали людей нарушать ограничения".
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