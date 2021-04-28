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Россияне три дня голодали на Мальдивах за сотни тысяч рублей

Анна Арсеньева
1 час назад
Молодожены из России отправились в свадебное путешествие на Мальдивы и из-за ошибки туроператора три дня проголодали. Об этом пишет E1.RU.
Россияне три дня голодали на Мальдивах за сотни тысяч рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пара заплатила за тур 360 тысяч рублей. В него было включено трехразовое питание, однако, прилетев на курорт, они не смогли поесть. В их бронировании были указаны только завтраки.
Туристам предложили доплатить еще 1680 долларов (примерно 130 тысяч рублей) за обеды и ужины, однако они отказались, пытаясь дозвониться до своего туроператора.
"Звонить отсюда нет возможности. Мы просидели голодными с субботы по понедельник, потому что у всех были выходные", — рассказали россияне.
Спустя три дня оказалось, что проблема возникла из-за технических неполадок: при бронировании случилась нестыковка передачи данных через сайты-агрегаторы.
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