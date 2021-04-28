Россияне три дня голодали на Мальдивах за сотни тысяч рублей

Молодожены из России отправились в свадебное путешествие на Мальдивы и из-за ошибки туроператора три дня проголодали. Об этом пишет E1.RU.

Пара заплатила за тур 360 тысяч рублей. В него было включено трехразовое питание, однако, прилетев на курорт, они не смогли поесть. В их бронировании были указаны только завтраки.

Туристам предложили доплатить еще 1680 долларов (примерно 130 тысяч рублей) за обеды и ужины, однако они отказались, пытаясь дозвониться до своего туроператора.

"Звонить отсюда нет возможности. Мы просидели голодными с субботы по понедельник, потому что у всех были выходные", — рассказали россияне.