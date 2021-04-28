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Мужчина сорвал рейс со 148 пассажирами из-за суеверия

Анна Арсеньева
2 часа назад
Мужчина из Китая бросил "на удачу" монеты в турбину самолета и сорвал рейс со 148 пассажирами. Об этом сообщает издание Unilad.
Мужчина сорвал рейс со 148 пассажирами из-за суеверия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Житель Китая по фамилии Ван должен был лететь из Вэйфана в Хайкоу. Во время посадки на рейс он кинул в турбину шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы "помолиться о благословении".
Weibo
Предметы обнаружили во время предполетной проверки самолета. В целях безопасности авиакомпания перенесла рейс на следующий день. Всех пассажиров допросила полиция. Ван сам признался в содеянном, и его задержали. Каким будет наказание для пассажира неизвестно.
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