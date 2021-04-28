Мужчина сорвал рейс со 148 пассажирами из-за суеверия

Мужчина из Китая бросил "на удачу" монеты в турбину самолета и сорвал рейс со 148 пассажирами. Об этом сообщает издание Unilad.

Житель Китая по фамилии Ван должен был лететь из Вэйфана в Хайкоу. Во время посадки на рейс он кинул в турбину шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы "помолиться о благословении".

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