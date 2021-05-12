Дверь пассажирского самолета отвалилась на взлете

В самолете американской авиакомпании Boutique Airlines во время взлета оторвалась дверь аварийного выхода. Об этом сообщает The Independent.

Небольшой восьмиместный лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Миннеаполис, и внезапно у него оторвалась дверь.

"Я услышал громкий хлопок, и дверь просто отлетела, послышался и шум, ветер. Я даже не видел, как мою сумку доставали обратно",

— рассказал об инциденте пассажир рейса Том Йон.

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Чемодан мужчины улетел вместе с дверью. По его словам, самолет взлетал со скоростью 160 километров в час:

"Если бы в нем сидел человек с ребенком на коленях, я не знаю, что бы произошло".