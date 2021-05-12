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Дверь самолета отвалилась на взлете и напугала туристов

Анна Арсеньева
2 часа назад
В самолете американской авиакомпании Boutique Airlines во время взлета оторвалась дверь аварийного выхода. Об этом сообщает The Independent.
Дверь пассажирского самолета отвалилась на взлете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Небольшой восьмиместный лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Миннеаполис, и внезапно у него оторвалась дверь.
"Я услышал громкий хлопок, и дверь просто отлетела, послышался и шум, ветер. Я даже не видел, как мою сумку доставали обратно",
— рассказал об инциденте пассажир рейса Том Йон.
KBJR-TV photo
Чемодан мужчины улетел вместе с дверью. По его словам, самолет взлетал со скоростью 160 километров в час:
"Если бы в нем сидел человек с ребенком на коленях, я не знаю, что бы произошло".
В результате происшествия никто не пострадал. Комиссия аэропорта сообщила, что полет был прерван.
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