Пассажир самолета высморкался и получил штраф в 800 тысяч

Мужчину оштрафовали на 10,5 тысячи долларов (около 800 тысяч рублей) за то, что он покашлял во время полета и высморкался в плед. Об этом сообщает Independent.

Самолет летел из Форт-Лодердейла в Калифорнию. Бортпроводники попросили пассажира надеть защитную маску, но он отказался, а потом его заметили кашляющим и сморкающимся.

Авиакомпания подала на мужчину жалобу в федеральное управление гражданской авиации, обвинив его в нарушении правил безопасности во время полета.