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Пассажир самолета высморкался и был оштрафован на 800 тысяч

Анна Арсеньева
1 час назад
Мужчину оштрафовали на 10,5 тысячи долларов (около 800 тысяч рублей) за то, что он покашлял во время полета и высморкался в плед. Об этом сообщает Independent.
Пассажир самолета высморкался и получил штраф в 800 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самолет летел из Форт-Лодердейла в Калифорнию. Бортпроводники попросили пассажира надеть защитную маску, но он отказался, а потом его заметили кашляющим и сморкающимся.
Авиакомпания подала на мужчину жалобу в федеральное управление гражданской авиации, обвинив его в нарушении правил безопасности во время полета.
Как пишет издание, за 2021 год перевозчики более 1300 раз пожаловались на нарушение масочного режима пассажирами.
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