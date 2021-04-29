Пассажирка сходила в туалет перед вылетом и была выгнана

Женщина, сходившая в туалет без маски, обматерила бортпроводников, которые выгнали ее из самолета, и обвинила их в расизме. Видео и подробности инцидента опубликовано изданием Daily Mail.

Рейс авиакомпании Southwest Airlines следовал по маршруту Денвер — Чикаго. Перед полетом пассажирка решила сходить в туалет. Уточняется, бортпроводники в отдельных случаях разрешают пользоваться уборной до отправления лайнера.

Все это время женщина находилась на борту без маски, и другой пассажир рейса пожаловался бортпроводникам на отсутствие средства индивидуальной защиты у попутчицы.