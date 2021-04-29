Эксперимент редакции: можно ли охватить Питер за три дня

Санкт-Петербург считается настоящим музеем под открытым небом. В нем собраны практически все стили искусства во всевозможных сочетаниях. А список достопримечательностей этого города едва можно уместить на одном листе бумаги. И поэтому может казаться, что охватить весь Санкт-Петербург за три дня — невыполнимая миссия. Редактор «Рамблера» отправилась в путешествие и решила проверить на себе, сможет ли она изучить северную столицу России за это отведенное время.

День первый

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В Санкт-Петербург я отправилась вместе со своим молодым человеком. Хочется отметить, что мы оба впервые оказались в северной столице. И поскольку наше путешествие оказалось довольно спонтанным, мы немного переплатили за билеты туда-обратно, поэтому совет — планируйте поездку заранее.

В Питер мы приехали на девятичасовом поезде, в восемь утра уже были в городе. По дороге в отель на Васильевском острове я уже составляла наш маршрут, чтобы за три дня мы успели увидеть как можно больше достопримечательностей. И после завтрака мы взяли машину в аренду и отправились на первую локацию — крейсер «Аврора». И моей первой ошибкой было то, что я не посмотрела режим работы музея. Оказалось, что понедельник и вторник — выходные дни. Однако это нам не помешало насладиться масштабом легендарного крейсера.

Затем мы отправились в самый центр Питера, чтобы осмотреть главные достопримечательности города — Исаакиевский собор, Храм Спаса на Крови, Казанский собор, Эрмитаж и Дворцовая площадь. Стоит отметить, что из-за недостатка времени мы зашли внутрь лишь в Казанский собор, поскольку именно он поразил нас своей красотой и масштабом. Что касается Эрмитажа, то его посещение мы оставили на следующее путешествие, потому что, если останавливаться у каждого экспоната хотя бы на одну минуту, то вам не хватит даже и двух дней.

После продолжительной пешей прогулки решили отправиться на экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга, которая длится час. Помимо того, что мы насладились одной из самых красивых рек Европы, узнали много всего интересного из истории города. После экскурсии устроили прогулку по главной улице Санкт-Петербурга — Невский проспект. А в завершении дня отправились к Финскому заливу, который находится всего в 15 минутах ходьбы от нашего отеля.

День второй

Второй день мы полностью посвятили поездке в Петергоф. Путь на машине составил чуть больше часа. Попав на территорию, нас сразу встретил звук фонтанов, известных своей красотой на весь мир. Хочу вас заверить, что вы потратите не меньше часа на то, чтобы изучить нижний парк и большой каскад со всех сторон. После знаменитых фонтанов нас ждала экскурсия в Большой петергофский дворец и собор Петра и Павла, прогулка по Верхним садам и к набережной Петергофа. Поэтому для путешествия в Петергоф смело выделяйте целый день.

В конце второго дня мы все же выполнили еще один пункт нашей поездки — увидеть развод мостов. В интернете в свободном доступе можно найти расписание, что мы и сделали. Поэтому уже в час ночи мы стояли возле Дворцового моста и ждали. Перед тем, как уйти, я и молодой человек загадали желание вернуться в Питер и бросили монеты на удачу в Неву.

День третий

Третий и заключительный день нашей поездки мы решили посвятить нескольким локациям, которые так хотели увидеть. В первую очередь мы отправились на экскурсию на крейсер «Аврора», поскольку в первый день нам так и не удалось попасть внутрь. И хочу сказать, что нам очень повезло, ведь именно в этот день туда приехал действующий командир «Авроры» — капитан третьего ранга Юрий Шишкарев.

После экскурсии нам важно было успеть к 12 часам к Петропавловской крепости. Дело в том, что именно в это время ежедневно с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости раздается холостой выстрел пушки. Раньше она подавала сигнал к началу и прекращению работ и возвещала об опасном подъеме уровня воды в Неве. Услышав выстрел, мы прогулялись по Петропавловской крепости и отправились на следующую локацию — Кунсткамера. И, если честно, я не очень была рада посещению этого музея, поэтому большую часть времени посвятила осмотру другой экспозиции, которая посвящена народам мира. Через дорогу от Кунсткамеры находится сувенирный магазин, куда мы и отправились, чтобы приобрести что-то, что напоминало бы нам о первой поездке в Питер.