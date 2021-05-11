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Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров

Мария Грибова
4 часа назад
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани раскрыла главные ошибки путешественников во время полета. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.
Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В первую очередь она отметила, что не все пассажиры знают, в каком порядке занимать подлокотники кресел:
«Если вы сидите в центре, то занимайте оба подлокотника, справа и слева! Ведь у одного пассажира есть возможность контролировать шторку иллюминатора как ему удобно, а турист, сидящий возле прохода, может выходить в уборную, когда захочет».
Также путешественники не догадываются о том, что если они выбирают сиденье у окна, то им разрешено регулировать шторку иллюминатора по своему желанию:
«Вы можете вежливо попросить [соседа поднять или опустить шторку], но если пассажир у окна не согласится, то по правилам с этим ничего сделать нельзя».
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