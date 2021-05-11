Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани раскрыла главные ошибки путешественников во время полета. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь она отметила, что не все пассажиры знают, в каком порядке занимать подлокотники кресел:

«Если вы сидите в центре, то занимайте оба подлокотника, справа и слева! Ведь у одного пассажира есть возможность контролировать шторку иллюминатора как ему удобно, а турист, сидящий возле прохода, может выходить в уборную, когда захочет».

Также путешественники не догадываются о том, что если они выбирают сиденье у окна, то им разрешено регулировать шторку иллюминатора по своему желанию: