Билеты в Сочи подешевели после окончания майских праздников

Бюджетно слетать в Сочи у россиян получится сразу после окончания майских праздников. Эксперты портала Tourdom.ru провели анализ стоимости билетов и выяснили, как изменилась цена по этому направлению.
Самый дешевый авиабилет без багажа с ночным вылетом из московского аэропорта "Внуково"
12 мая стоит 1499 рублей. Цена на данный перелет изменится в большую сторону ближе к выходным.
Из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга вылет в Сочи стоит от 3148 рублей.
Эксперты отметили, что бюджетный вариант билета в обратную сторону найти труднее, но вполне возможно.