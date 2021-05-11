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Билеты в Сочи подешевели после окончания майских праздников

Стелла Шмель
25 минут назад
Бюджетно слетать в Сочи у россиян получится сразу после окончания майских праздников. Эксперты портала Tourdom.ru провели анализ стоимости билетов и выяснили, как изменилась цена по этому направлению.
Самый дешевый авиабилет без багажа с ночным вылетом из московского аэропорта "Внуково" 12 мая стоит 1499 рублей. Цена на данный перелет изменится в большую сторону ближе к выходным.
Из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга вылет в Сочи стоит от 3148 рублей.
Эксперты отметили, что бюджетный вариант билета в обратную сторону найти труднее, но вполне возможно.
Новости путешествий,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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