Раскрыты сроки открытия популярных пляжных стран

Вице-президент Российского союза туриндустрииЮрий Барзыкин спрогнозировал открытие популярных пляжных стран. По его мнению, Турция, Тунис и Греция откроются для россиян в конце лета или в начале осени. Этим Барзыкин поделился в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Барзыкин считает, что открытие новых направлений зависит от эпидемиологической обстановки, и наиболее вероятно возобновление авиасообщения России с Турцией, Тунисом и Грецией в конце лета или в начале осени.
«Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян — те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приема»,