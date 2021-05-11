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Раскрыты сроки открытия популярных пляжных стран

Мария Грибова
2 часа назад
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин спрогнозировал открытие популярных пляжных стран. По его мнению, Турция, Тунис и Греция откроются для россиян в конце лета или в начале осени. Этим Барзыкин поделился в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Раскрыты сроки открытия популярных пляжных стран
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Барзыкин считает, что открытие новых направлений зависит от эпидемиологической обстановки, и наиболее вероятно возобновление авиасообщения России с Турцией, Тунисом и Грецией в конце лета или в начале осени.
«Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян — те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приема»,
— приводит пример глава союза туриндустрии.
Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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