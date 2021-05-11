Греция и Россия согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы греческого МИД по итогам видеоконференции, передает ТАСС.
Видеоконференцию провели сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных»,