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Греция и Россия согласуют дату возобновления авиасообщения

Мария Грибова
2 часа назад
Греция и Россия согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы греческого МИД по итогам видеоконференции, передает ТАСС.
Видеоконференцию провели сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных»,
— говорится в сообщении.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Турция отменит ПЦР-тесты для туристов из 16 стран.
Новости путешествий,Видео,Виталий Савельев,МИД,ИТАР-ТАСС,
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