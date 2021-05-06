На Кипре отменяют карантин с 10 мая

Начиная с 10 мая власти Республики Кипр отменят строгий карантинный режим. Соответствующее решение принял в среду вечером кабинет министров республики.

При этом жителям острова, чтобы попасть в большинство общественных помещений, понадобится Coronapass — пропуск, свидетельствующий о том, что человек не является распространителем COVID-19.

Вместо пропуска может быть использовано свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, пройденного в течение последних 72 часов, или документы о вакцинации. Как пропуск примут документы, подтверждающие, что человек перенес болезнь в течение последних шесть месяцев и имеет антитела.. Пропуск понадобится всем, кто хочет посещать открывающиеся с 10 мая промтоварные магазины, кинотеатры, театры, а также тренажерные залы.

Coronapass понадобится также для входа в церкви и присутствия на церемониях, для посещения центров дополнительного образования, для посещения свадеб, крестин и похорон.