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Кипр отменяет карантин с 10 мая

Диана Товсепова
1 час назад
Начиная с 10 мая власти Республики Кипр отменят строгий карантинный режим. Соответствующее решение принял в среду вечером кабинет министров республики.
На Кипре отменяют карантин с 10 мая
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При этом жителям острова, чтобы попасть в большинство общественных помещений, понадобится Coronapass — пропуск, свидетельствующий о том, что человек не является распространителем COVID-19.
Вместо пропуска может быть использовано свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, пройденного в течение последних 72 часов, или документы о вакцинации. Как пропуск примут документы, подтверждающие, что человек перенес болезнь в течение последних шесть месяцев и имеет антитела.. Пропуск понадобится всем, кто хочет посещать открывающиеся с 10 мая промтоварные магазины, кинотеатры, театры, а также тренажерные залы.
Coronapass понадобится также для входа в церкви и присутствия на церемониях, для посещения центров дополнительного образования, для посещения свадеб, крестин и похорон.
При этом в таких мероприятиях смогут принимать участие не более 10 человек до 16 мая. Но уже с 17 мая ограничение будет повышено до 200 человек, но с условием что эти мероприятия будут проводиться только на открытом воздухе.
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