Как взлетели цены на отдых в России после "закрытия" Турции

Туристический бизнес сейчас находится в самом нестабильном положении. Страны то открываются, то снова закрываются из-за выросшей статистики заболеваемости COVID-19. Люди не знают, чего ждать от авиаперевозчиков, а они, в свою, очередь зависят от непостоянных решений властей государств.

С "закрытием" Турции российским туристам приходится менять свои планы. Как и в прошлом году, особое внимание сосредоточено на отечественных курортах. Но россияне уже жалуются на то, как взлетели цены на отдых в РФ, после того, как Турция закрылась.

Как выяснил "Рамблер", туристы заметили, какие цены теперь на жилье в Сочи.

Booking.ru

Например, две недели в сочинском отеле обойдутся в миллион рублей. Отдых по цене машины многим оказался не по душе.

Так, снять номер или квартиру в Сочи или на других курортах Краснодарского края теперь стало гораздо дороже.

"А один отель в нашем Геленджике, который был 8-9 тысяч, теперь стоит 30 тысяч в сутки...", — рассказывают в Сети.

Похожая ситуация наблюдается в Крыму.

"Цены сумасшедшие. Отели, которые были в Крыму по 15 тысяч, сейчас стоят 52 тысячи рублей в стуки! Я лучше дома посижу, н уже и мест нет...".

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Что с перелетами

Цены на авиаперелеты в некоторые российские города, купленные в январе-марте с вылетом в апреле-июне взлетели на 15-120 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия".

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121 процент, Томск — на 91 процент, Нижнекамск — на 88 процентов, Чебоксары — на 46 процентов, Ростов-на-Дону — на 36 процентов.

Заметно выросла стоимость билетов из Сочи в Пермь — плюс 58 процентов, из Новосибирска в Нижневартовск — 41 процентов. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36 процентов.

Аналитики «Туту.ру» зафиксировали рост среднего чека по ряду популярных российских маршрутов.

Как Монако

Житель Санкт-Петербурга два месяца отдыхал в Сочи с супругой и описал цены в местных заведениях фразой «будто мы в Монако». Минусы пребывания в курортном городе он написал в группе «Типичный Сочи».

В первую очередь туристу не понравились обилие плохих машин, поскольку водители ездят на дешевых авто. Кроме того, автора публикации возмутила манера вождения в Сочи.

«Вообще всем, абсолютно всем водителям плевать на зебры, никто не останавливается и водят машины как будто вчера права получили», — пояснил мужчина.

Также мужчина остался недоволен обслуживанием в заведениях курорта. По его мнению, персонал не знает, что такое хороший сервис и не умеет обращаться с клиентами.

«Мы сходили более чем в 30 ресторанов, и только в двух их них было приемлемо. Даже на Красной Поляне тоже самое», — уточнил россиянин.

Петербуржец упомянул «неоправданно высокие цены» на жилье и рестораны и «ужасную еду», не стоящую своих денег.