Испания возобновляет выдачу виз для россиян

Стало известно, что Испания возобновит выдачу Шенгенских виз для россиян. Об этом говорится на сайте испанского генконсульства в столице.
С 12 мая все желающие смогут подать заявку на получение документа, для этого потребуется предварительная запись. Получить визу можно будет в официальном визовом центре Испании в Москве с 1 июня.
"Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр",
— говорится в заявлении дипмиссии.
Уточняется, что в ближайшее время нельзя будет въехать в Испанию даже при наличии Шенгенской визы. На данный момент нет информации о том, когда между странами возобновится авиасообщение.