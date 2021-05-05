Испания возобновляет выдачу виз для россиян

Стало известно, что Испания возобновит выдачу Шенгенских виз для россиян. Об этом говорится на сайте испанского генконсульства в столице.

С 12 мая все желающие смогут подать заявку на получение документа, для этого потребуется предварительная запись. Получить визу можно будет в официальном визовом центре Испании в Москве с 1 июня.

"Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр",

— говорится в заявлении дипмиссии.