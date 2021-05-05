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Испания возобновляет выдачу виз для россиян

Катерина Саломе
3 часа назад
Стало известно, что Испания возобновит выдачу Шенгенских виз для россиян. Об этом говорится на сайте испанского генконсульства в столице.
Испания возобновляет выдачу виз для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 12 мая все желающие смогут подать заявку на получение документа, для этого потребуется предварительная запись. Получить визу можно будет в официальном визовом центре Испании в Москве с 1 июня.
"Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр",
— говорится в заявлении дипмиссии.
Уточняется, что в ближайшее время нельзя будет въехать в Испанию даже при наличии Шенгенской визы. На данный момент нет информации о том, когда между странами возобновится авиасообщение.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Болгария начнет выдавать визы для россиян.
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