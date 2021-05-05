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Болгария начнет выдавать визы для россиян

Катерина Саломе
3 часа назад
В визовом центре Болгарии назвали сроки возобновление выдачи виз для россиян. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Болгария начнет выдавать визы для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Россияне смогут получить визу не ранее 17 мая. В визовом центре также уточнили, что к этому времени детали работы должны быть согласованы с Министерством иностранных дел, Ростуризмом и Росавиацией.
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