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Названа дата открытия Турции для русских туристов

Александра Нечаева
1 час назад
В стране рассчитывают вновь открыть границы для россиян в самое ближайшее время, заявил турецкий посол Мехмет Самсар, сообщает РИА “ФедералПресс”.
Названа дата открытия Турции для русских туристов
Фото: DepositphotosDepositphotos
По словам Самсара, к 17 мая в стране стремятся снизить количество заболевших коронавирусом граждан до пяти тысяч. Он отметил, что за последнюю неделю в Турции число заболеваний COVID-19 снизилось до 35%.
Турция, с учетом развития эпидемической ситуации, будет голова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ,
— сказал турецкий посол.
Напомним, что власти Турции приняли решение с 7 мая ужесточить локдаун: в магазинах страны можно будет приобрести лишь основные продукты питания, корм для животных и средства гигиены.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, открытия каких стран россияне ждут больше всего.
Новости путешествий,ФедералПресс,
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