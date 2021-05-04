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Россияне рассказали, открытия каких стран ждут больше всего

Мира Маркина
4 часа назад
Онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, какие страны туристы хотят посетить больше всего.
Россияне рассказали, открытия каких стран ждут больше всего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Лидирующую позицию заняла Италия – открытия границ этой страны ждут порядка 20% опрошенных. Около 10% мечтают отправиться в Тайланд, 8% признались, что соскучились по Испании, 5% – по Франции.
Еще 3% респондентов отметили, что ждут открытия Вьетнама, 2,5% – Индонезии, 2% – Португалии, 1,8% – Германии и Японии, 1,6% – Чехии и Финляндии, 1% – Индии и Китая.
Еще 7,7% россиян ожидают возобновления чартеров и увеличения числа рейсов в Турцию, 3,6% – в Египет. Столько же опрошенных признались выразили желание по увеличению числа квот для посещения Греции.
Возобновления прямого авиасообщения с Черногорией ожидает 1,7% респондентов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Европу могут допустить въезд отдельным категориям туристов.
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