Россияне рассказали, открытия каких стран ждут больше всего

Онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, какие страны туристы хотят посетить больше всего.

Лидирующую позицию заняла Италия – открытия границ этой страны ждут порядка 20% опрошенных. Около 10% мечтают отправиться в Тайланд, 8% признались, что соскучились по Испании, 5% – по Франции.

Еще 3% респондентов отметили, что ждут открытия Вьетнама, 2,5% – Индонезии, 2% – Португалии, 1,8% – Германии и Японии, 1,6% – Чехии и Финляндии, 1% – Индии и Китая.

Еще 7,7% россиян ожидают возобновления чартеров и увеличения числа рейсов в Турцию, 3,6% – в Египет. Столько же опрошенных признались выразили желание по увеличению числа квот для посещения Греции.