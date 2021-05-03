В Европу могут допустить въезд отдельным категориям туристов

Соответствующее решение, согласно документу, распространяется на «необязательные поездки». Еврокомиссия считает, что возможно ослабить ограничения с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки с COVID-19 и успешной вакцинации граждан.

Так, в Европу свободно смогут приезжать лишь те, кто полностью прошел вакцинацию препаратами, одобренными в ЕС. При этом последняя прививка должна быть поставлена не менее чем за две недели до въезда в страну.