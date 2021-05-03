В Европу могут допустить въезд отдельным категориям туристов

Еврокомиссия
предложила разрешить въезд отдельной категории туристов на территорию Евросоюза
. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Соответствующее решение, согласно документу, распространяется на «необязательные поездки». Еврокомиссия считает, что возможно ослабить ограничения с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки с COVID-19 и успешной вакцинации граждан.
Так, в Европу свободно смогут приезжать лишь те, кто полностью прошел вакцинацию препаратами, одобренными в ЕС. При этом последняя прививка должна быть поставлена не менее чем за две недели до въезда в страну.
О том, что ЕС готов принимать всех туристов, вакцинированных разрешенными на территории ЕС препаратами, сообщила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще 26 апреля в интервью газете The New York Times
Сейчас в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от COVID-19: Pfizer
(США и Германия) и BioNTech, Moderna (США), AstraZeneca (Британия и Швеция), Johnson & Johnson
(США).