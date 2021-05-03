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Россиян призвали оперативно покинуть Непал

Диана Товсепова
1 час назад
Власти Непала решили приостановить международное и внутреннее авиасообщение. Российское посольство рекомендовало русским туристам оперативно покинуть страну в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.
Россиян призвали оперативно покинуть Непал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Международные авиаперелеты, как сообщило дипведомство в Facebook, будут полностью приостановлены с 6 мая. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, передает ТАСС.
По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в непальских больницах нет свободных мест из-за ухудшения эпидобстановки. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны.
При этом, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев случаев заражения коронавирусной инфекцией и 3 325 летальных исходов, по данным международного статистического бюро Worldometer.
Важно, что РФ договорилась с Непалом о поставках до 25 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Новости путешествий,Еврокомиссия,ИТАР-ТАСС,
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