Россиян призвали оперативно покинуть Непал

Власти Непала решили приостановить международное и внутреннее авиасообщение. Российское посольство рекомендовало русским туристам оперативно покинуть страну в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.

Международные авиаперелеты, как сообщило дипведомство в Facebook, будут полностью приостановлены с 6 мая. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, передает ТАСС.

По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в непальских больницах нет свободных мест из-за ухудшения эпидобстановки. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны.

При этом, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев случаев заражения коронавирусной инфекцией и 3 325 летальных исходов, по данным международного статистического бюро Worldometer.