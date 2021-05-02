Питер и Адлер: во сколько обошлись россиянам самые дорогие билеты

Сервис OneTwoTrip назвал города, в которые россияне купили самые дорогие билеты в апреле текущего года. Об этом сообщает RT.

Самым дорогим в прошедшем месяце стал перелет из Москвы в Дубай бизнес-классом. Билет на самолет в одну сторону обошелся путешественнику в 800 тысяч рублей. На втором месте расположились билеты в Кейптаун и обратно бизнес-классом. Они стоили 530 тысяч рублей.

При этом билет в Дубай из Санкт-Петербурга обошелся дешевле, его цена составила 250 тысяч рублей.

Самым дорогим железнодорожным направлением стали Москва — Санкт-Петербург. Билеты на «Сапсан» обошлись пассажирам в 54 тысяч рублей. На втором месте расположился «Сапсан» в обратную сторону за 50 тысяч.