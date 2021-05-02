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Питер и Адлер: во сколько обошлись россиянам самые дорогие билеты

Даня Виттиг
1 час назад
Сервис OneTwoTrip назвал города, в которые россияне купили самые дорогие билеты в апреле текущего года. Об этом сообщает RT.
Питер и Адлер: во сколько обошлись россиянам самые дорогие билеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самым дорогим в прошедшем месяце стал перелет из Москвы в Дубай бизнес-классом. Билет на самолет в одну сторону обошелся путешественнику в 800 тысяч рублей. На втором месте расположились билеты в Кейптаун и обратно бизнес-классом. Они стоили 530 тысяч рублей.
При этом билет в Дубай из Санкт-Петербурга обошелся дешевле, его цена составила 250 тысяч рублей.
Самым дорогим железнодорожным направлением стали Москва — Санкт-Петербург. Билеты на «Сапсан» обошлись пассажирам в 54 тысяч рублей. На втором месте расположился «Сапсан» в обратную сторону за 50 тысяч.
На третьем месте по стоимости билетов на поезд оказались два места в мягком вагоне поезда Москва — Адлер. Два человека приобрели билеты в него за 33 тысячи рублей.
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