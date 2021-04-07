Как туристы позорятся в метро в Дубае

Дубай стал популярным местом для отдыха у туристов в 2020 году, так как страна была открыта для граждан многих стран. Те, кто были в Дубае впервые, часто забывали о том, что там действуют строгие законы, которые распространяются и на туристов. Более того, это — мусульманская страна, поэтому часть законов оказалась непонятна европейцам.

Туристы часто позорятся из-за незнания английского языка или из-за того, что не знали немного больше о стране, в которую собирались. Опытные путешественники рассказывают, как не раз видели, что иностранцы нарушают закон. Для таких стран это недопустимо, и поблажек для туристов у них нет. Чаще всего нарушения встречаются в метро, так как оно в Дубае довольно необычное, и в нем есть свои правила. Туристы к этому не привыкли, поэтому даже не обращают внимание на предупреждающие надписи.

Гиды всех туроператоров предупреждают туристов при въезде в Дубай о том, что в метро у них нельзя есть, пить и даже жевать жвачку. Если туриста ловит полиция, которая есть практически на каждой станции метро, придется отдать штраф в 100 дирхам (чуть больше двух тысяч рублей). такой же штраф люди платят, если шумят в метро и доставляют неудобства другим пассажирам.

В Дубае метро ходит без машиниста, оно наземное, поэтому из первого и последнего вагона открывается панорамный вид на город. Однако увидеть его могут не все, а только те, кто купил золотую карту в метро, а также женщины и дети.

Дело в том, что по разным концам поезда расположены специальные вагоны. "Золотой" вагон предназначен для людей, которые хотят ехать в метро с комфортом — в нем два ряда сидений, а также в час-пик в таких вагонах меньше людей. Золотая карта в метро стоит в два раза дороже, чем обычная. Также увеличивается стоимость каждой поездки. Если человек с обычным билетом поедет в таком вагоне, он получит штраф в 200 дирхам (четыре тысячи рублей).

Еще один вагон похож на обычный, но в нем могут находиться только женщины и дети. Очень часто туристы не обращают внимание на надписи вокруг, поэтому мужчины заходят в женский вагон. Как правило, их оттуда выгоняют сами женщины. Если они не сделают этого за пару остановок, то мучной займутся полицейские. Проезд мужчиной в женском вагоне также карается штрафом.