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Болгария назвала условия для въезда туристов из России

Даня Виттиг
42 минуты назад
Болгария открыла границы для россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма страны Марияна Николова. Ее слова передает ТАСС.
Болгария назвала условия для въезда туристов из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В список одобренных препаратов войдет и «Спутник V». Болгария открывает летний туристический сезон с 1 мая, но для въезда будет необходим документ о завершенной вакцинации, который выдан не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.
Глава Минтуризма отметила, что есть другие способы попасть в Болгарию. Например, показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный тест, сделанным за 48 часов.
Попасть в европейскую страну могут и переболевшие коронавирусом. Для этого необходимо предъявить положительный тест за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.
Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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