Болгария назвала условия для въезда туристов из России

Болгария открыла границы для россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма страны Марияна Николова. Ее слова передает ТАСС.

В список одобренных препаратов войдет и «Спутник V». Болгария открывает летний туристический сезон с 1 мая, но для въезда будет необходим документ о завершенной вакцинации, который выдан не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.

Глава Минтуризма отметила, что есть другие способы попасть в Болгарию. Например, показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный тест, сделанным за 48 часов.