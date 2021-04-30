Россиянка раскрыла схемы обмана туристов на пляжах Египта и Турции

Россиянка раскрыла популярные схемы обмана туристов на пляжах Египта и Турции. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор посоветовала быть начеку в центрах водного спорта, где можно взять напрокат катамараны или полететь на парашюте. Обычно после катания аниматоры предлагают молодым девушкам или детям прокатиться с ними на скутере, но уже на берегу они заявляют, что за услугу нужно заплатить 40 евро.

«И тут ничего не докажешь. Прайс перед катанием видели? Да. Он девушку силой на скутер тащил? Нет».

Другой способ обмана — трюк с обезьянкой. Аниматор с животным на плечах и спрашивает у детей, не хотят ли они его погладить и сфотографироваться. А потом родителям приходится платить.