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Россиянка раскрыла схемы обмана туристов на пляжах Египта и Турции

Даня Виттиг
3 часа назад
Россиянка раскрыла популярные схемы обмана туристов на пляжах Египта и Турции. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка раскрыла схемы обмана туристов на пляжах Египта и Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Автор посоветовала быть начеку в центрах водного спорта, где можно взять напрокат катамараны или полететь на парашюте. Обычно после катания аниматоры предлагают молодым девушкам или детям прокатиться с ними на скутере, но уже на берегу они заявляют, что за услугу нужно заплатить 40 евро.
«И тут ничего не докажешь. Прайс перед катанием видели? Да. Он девушку силой на скутер тащил? Нет».
Другой способ обмана — трюк с обезьянкой. Аниматор с животным на плечах и спрашивает у детей, не хотят ли они его погладить и сфотографироваться. А потом родителям приходится платить.
Туристка порекомендовала никогда ничего не пробовать у торговцев фруктов, так как исход у такой щедрости один — пять долларов за дегустацию.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему в Турции снова все закрыли.
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