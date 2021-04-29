В Турции начался локдаун из-за пандемии коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Он начался в 19.00 (совпадает с мск) в четверг, он продлится до 5.00 17 мая, в его рамках будет действовать круглосуточный комендантский час, самый продолжительный в стране с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала марта по середину апреля отмечено резкое увеличение ежесуточного прироста случаев COVID-19, он возрос в шесть раз.

Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД . Все виды обучения будут осуществляться только заочно. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.