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В Турции начался локдаун из-за пандемии коронавируса

Мария Грибова
1 час назад
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Он начался в 19.00 (совпадает с мск) в четверг, он продлится до 5.00 17 мая, в его рамках будет действовать круглосуточный комендантский час, самый продолжительный в стране с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
В Турции начался локдаун из-за пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С начала марта по середину апреля отмечено резкое увеличение ежесуточного прироста случаев COVID-19, он возрос в шесть раз.
Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Все виды обучения будут осуществляться только заочно. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
Во время локдауна граждане Турции, за исключением лиц, освобожденных МВД от соблюдения комендантского часа, могут покидать свои дома только для посещения пешком ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Болгария объявила об открытии границ.
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