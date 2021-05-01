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Доминикана отменяет ПЦР-тесты для туристов

Александра Нечаева
2 часа назад
Путешественникам, решившим отправиться в Доминиканскую республику теперь не надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а по прибытии в страну сидеть на карантине. Также нет необходимости предоставлять документ о вакцинации от коронавируса.
Доминикана отменяет ПЦР-тесты для туристов
Фото: DepositphotosDepositphotos
Тестирование пассажиров в аэропортах будет происходить выборочно: попросят сдать облегченный дыхательный тест тем туристам, у которых визуально отмечаются симптомы болезни. Если результат окажется положительным, человека отправят на карантин.
Стоит помнить о том, что заполнить некоторые документы перед вылетом в Доминикану все же придется. Среди них бумага о состоянии здоровья туриста, таможенная декларация и некоторые другие. Туристов, которые прибывают в страну коммерческими рейсами обеспечивают бесплатной медицинской страховкой.
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