Доминикана отменяет ПЦР-тесты для туристов

Путешественникам, решившим отправиться в Доминиканскую республику теперь не надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а по прибытии в страну сидеть на карантине. Также нет необходимости предоставлять документ о вакцинации от коронавируса.

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Тестирование пассажиров в аэропортах будет происходить выборочно: попросят сдать облегченный дыхательный тест тем туристам, у которых визуально отмечаются симптомы болезни. Если результат окажется положительным, человека отправят на карантин.