Россияне массово заинтересовались билетами в европейскую страну

Россияне массово заинтересовались отдыхом в Болгарии после объявления об открытии границ. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За последнюю неделю количество поисковых запросов на билеты из России в Болгарию на 150 % — такой резкий скачок возник после заявления властей о готовности принимать путешественников с 1 мая.

Однако, как отметили эксперты, прямое авиасообщение между странами не возобновлено, поэтому туда смогут приехать туристы только с пересадкой.