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Россияне массово заинтересовались билетами в европейскую страну

Диана Товсепова
4 часа назад
Россияне массово заинтересовались отдыхом в Болгарии после объявления об открытии границ. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Россияне массово заинтересовались билетами в европейскую страну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
За последнюю неделю количество поисковых запросов на билеты из России в Болгарию на 150 % — такой резкий скачок возник после заявления властей о готовности принимать путешественников с 1 мая.
Однако, как отметили эксперты, прямое авиасообщение между странами не возобновлено, поэтому туда смогут приехать туристы только с пересадкой.
Напомним, 29 апреля власти Болгарии объявили об открытии внешних границ для российских туристов. Въезжающим необходимо предоставить один из трех документов (отрицательные результаты ПЦР-теста, сертификат вакцинации, а также справка о наличии антител).
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