Россиянам предложили полететь в закрытую пляжную страну

Несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавируса, россиянам начали продавать путевки в закрытую страну. Такая информация появилась на сайте туроператора «Библио-глобус».

Компания предлагает туристам отправиться в Тунис, хотя официального распоряжения об открытии границ с государством нет. Известно, что фирма продает билеты на чартерные рейсы, которыми россияне могут воспользоваться с 29 апреля по 14 октября.