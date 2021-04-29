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Россиянам предложили полететь в закрытую пляжную страну

Мария Грибова
2 часа назад
Несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавируса, россиянам начали продавать путевки в закрытую страну. Такая информация появилась на сайте туроператора «Библио-глобус».
Россиянам предложили полететь в закрытую пляжную страну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Компания предлагает туристам отправиться в Тунис, хотя официального распоряжения об открытии границ с государством нет. Известно, что фирма продает билеты на чартерные рейсы, которыми россияне могут воспользоваться с 29 апреля по 14 октября.
27 апреля стало известно, что власти только рассматривают возможность запуска полетов в ряд государств на взаимной основе, среди которых есть и Тунис.
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