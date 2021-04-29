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В Крыму вырастут цены из-за туристического ажиотажа

Мария Грибова
2 часа назад
В связи с ажиотажным спросом на отдых в Крыму в курортный сезон возможен рост цен на топливо и продовольствия. Об этом на расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает ИА REGNUM.
В Крыму вырастут цены из-за туристического ажиотажа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Понимаем, что перед нами сейчас стоят серьёзные задачи, особенно в курортный сезон. Видим, что, с учётом того, что закрыта большая часть туристических направлений, Крым ожидает большой наплыв туристов. Мы уже видим по билетам по раскупленным в аэропорту Симферополя, что если в прошлом году мы ожидали 5 млн 200 тыс. туристов, то в этом году уже более шести миллионов билетов раскуплено. Понятно, что когда такой ажиотаж, возможен рост цен, спекуляций с точки зрения цен на топливо, продовольствие, услуги в санаторно-курортном комплексе»,
— заявил Аксенов.
Он также отметил, что власти намерены принимать решения, направленные «на защиту интересов граждан».
Новости путешествий,Сергей Аксенов,ФАС,ИА REGNUM,
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