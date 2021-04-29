Назван фактор, повышающий риск заражения COVID-19 в самолете

Ученые из США обнаружили, что система посадки пассажиров на борт самолета может влиять на степень риска заразиться коронавирусом.

В случае, если заполнение мест начинается от хвоста к носу, то это увеличивает риск заражения по сравнению с тем, если рассадка идет случайно. Детали исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

В пандемию некоторые авиакомпании решили оптимизировать систему рассадки пассажиров, начиная заполнять самолет от хвоста к носу. Оказалось, что это лишь усугубляет ситуацию из-за возникающего скопления людей, которые пытаются по соседству разместить багаж в одно и то же время на одни и те же полки.

Эксперты отметили, что отказ размещения ручной клади снижает риск передачи вируса и это не зависит от способа посадки.