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Ученые назвали фактор, повышающий риск заражения COVID-19 в самолете

Стелла Шмель
1 час назад
Ученые из США обнаружили, что система посадки пассажиров на борт самолета может влиять на степень риска заразиться коронавирусом.
Назван фактор, повышающий риск заражения COVID-19 в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В случае, если заполнение мест начинается от хвоста к носу, то это увеличивает риск заражения по сравнению с тем, если рассадка идет случайно. Детали исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
В пандемию некоторые авиакомпании решили оптимизировать систему рассадки пассажиров, начиная заполнять самолет от хвоста к носу. Оказалось, что это лишь усугубляет ситуацию из-за возникающего скопления людей, которые пытаются по соседству разместить багаж в одно и то же время на одни и те же полки.
Эксперты отметили, что отказ размещения ручной клади снижает риск передачи вируса и это не зависит от способа посадки.
Также уменьшить заражаемость можно, если первыми садятся пассажиры, места которых находятся у окон.
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